El Lalín pone la guinda al pastel

El Lalín cuenta los días para su estreno esta temporada. El próximo domingo los rojinegros visitan al Negreira para poner en marcha un nuevo e ilusionante proyecto. El objetivo será volver a pelear por el ascenso, ahora con el técnico lucense Roberto Fernández al frente y con una plantilla reforzada con jugadores de renombre. A esa lista de incorporaciones se sumó ayer la guinda del pastel. El lateral Martín López, ha decidido fichar por el Lalín tras ser una pieza básica la pasada temporada en el ascenso de la Sarriana a Segunda RFEF. El jugador de Paradela (Lugo) de 25 años rechazó numerosas ofertas de Tercera para sumarse al proyecto del Lalín.

«Después de ser parte del ascenso de la Sarriana a Segunda me hacía ilusión poder disfrutar de esa categoría pero las cosas surgieron así. Salí de Sarria ahora, justo al final del mercado y decidí fichar por el Lalín», explicó el lateral, que el lunes realizó su primer entrenamiento con el equipo. «Lalín es un sitio que me queda bien, porque puedo ir desde Lugo a entrenar. Eso me encaja en lo que buscaba porque ahora mismo estoy estudiando unas oposiciones».

«Sé que el Lalín ha hecho un equipo potente para la categoría y que el objetivo será pelear arriba. Intentaré ayudar a lograr ese objetivo. Siempre hay ilusión pero no seremos el único equipo con ese objetivo. Habrá que pelearlo», manifestó.

Un salto de calidad

El directivo deportivo del Lalín, Dani Méndez, reconoció que la llegada de Martín López dará un salto de calidad a la plantilla. «Estábamos buscando un lateral izquierdo por la lesión de Rivas y surgió esta opción. Debo decir que Roberto estuvo muy atento y se adelantó a muchos otros equipos de Tercera que también lo querían. Hizo un gran trabajo. El sábado estaba entrenando con la Sarriana y el lunes con nosotros», manifestó recordando que el lateral llega con un importante trabajo de pretemporada para jugar en Segunda RFEF.

«Martín nos dará un salto de calidad en una plantilla que creo que tiene buenos mimbres esta temporada. De los tres años que llevamos en Preferente creo que esta en la mejor plantilla que tuvimos. La del año pasado también era buena pero esta es más amplia y tiene más recorrido. Además, creo que hicimos fichajes que nos van ayudar en defensa, nuestro punto débil el año pasado».