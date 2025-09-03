El Estradense se enfrentará al Covadonga asturiano en la Copa Federación

El Estradense ya conoce su rival en los dieciseisavos de final de la fase nacional de la Copa Federación. El sorteo los ha emparejado con el Covadonga asturiano, en una eliminatoria a partido único que se jugará el próximo miércoles en el Novo Municipal de A Estrada. El sorteo fue dirigido por proximidad geográfica. Los otros duelos en el noroeste peninsular serán Zamora-Amorebieta; Laredo Ourense; y Bergantiños-Luanco. En caso de acceder a la segunda ronda, volvería a realizarse un sorteo de rivales y campo entre los cuatro clasificados. Aquellos que superen tres rondas y alcancen las semifinales del torneo, tendrá una plaza en la Copa del Rey, jugando en casa contra un rival de Primera División. Es la primera vez en su historia que el Estradense disputa esta fase nacional de la Copa Federación.