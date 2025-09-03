El Estradense adelanta su debut liguero al sábado

El Estradense debutará en liga el próximo fin de semana recibiendo en el Novo Municipal de A Estrada al Boiro. Este encuentro abrirá finalmente esta primera jornada, ya que el club rojillo ha decidido adelantarlo al sábado. Ha quedado fijado para las 19.00 horas. Será el primer test para un equipo que ha sufrido importantes cambios, especialmente en sus posiciones más ofensivas.

El adelanto de este partido dará a los de Manuti un día más de descanso para afrontar la primera ronda del sector nacional de la Copa Federación, que está marcada para el próximo miércoles día 10. Los rojillos conocerán hoy a su rival en esta primera ronda de la competición copera. El sorteo se realizará a las 13:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. 32 equipos serán los que entren dentro del primero de los cuatro sorteos, aunque será un sorteo dirigido por proximidad geográfica. Los de Manuti pueden enfrentarse a equipos gallegos, asturianos, vascos o incluso madrileños. El sorteo también decidirá si juegan en A Estrada o tienen que hacerlo como visitantes.