Tamara García, campeona gallega de montaña

La atleta dezana del Biosbardos, Tamara García, venció en el Campeonato Gallego de Carreras de Montaña celebrado en Folgoso do Courel. Tamara se fue posicionando en carrera, cogiendo posiciones en el grupo de cabeza, hasta que llegó la subida más larga y dura, el Pico Penaboa, en el cual pasó al ataque metiendo una marcha más y posicionándose como líder. Esa posición se fue afianzando en el largo descenso a meta para ser la nueva campeona gallega de carreras de montaña. El cruceño Emilio Montilla por su parte no dio opciones y vención en Máster 55.