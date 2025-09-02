Atletismo
Nico Lorenzo, segundo en el Campeonato Gallego Sub-16
El corredor del Atletismo A Estrada Nico Lorenzo disputó la prueba Sub-16 de Campeonato Gallego de Carreras de Montaña, que constaba de casi 6,5 km y un desnivel positivo de unos 645 metros. La prueba se le hizo dura por momentos debido a estar en el mes de agosto y hacer unos pocos entrenamientos para no interrumpir las vacaciones y descanso obligado en este período del curso. A pesar de eso el atleta estradense se alzó con el segundo puesto, para proclamarse así subcampeón de Galicia. Desde el club destacaron la progresión del joven atleta.
