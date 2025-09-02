El Lalín Veteranos disputará el Mundial con dos equipos

El Balonmán Lalín Veteranos anunció ayer que finalmente acudirá al Campeonato del Mundo de Croacia con dos equipos, uno de ellos máster 35 o otro máster 45. Según explicaron desde el equipo rojinegro, esta idea surgió con la intención de crear un equipo más joven que pueda mantener un ritmo más alto de competición, dejando otro para los más «veteranos», que podrán apostar por un ritmo más pausado.

«Son dos equipos igual de competitivos pero se dividirán en dos por edades. En el Europeo el rango de edades era muy amplio, con jugadores de 37 mezclados con otros de 45. La diferencia se notaba porque los más mayores sufren a nivel físico. La intención es que todos puedan disfrutar de esto», explicó Roberto Álvarez, integrante del equipo de Lalín.

Para poder dar forma a este nuevo equipo M35 lo antes posible y solicitar la plaza, se buscaron refuerzos en la comarca, aunque finalmente no fueron suficientes. Por este motivo, han tirado de amigos dentro del balonmano gallego. Al final incorporaron jugadores con pasado en el Teucro o el OAR para completar el plantel. Una vez presentado su segundo equipo, fueron aceptados por la organización.

La Masters Handball World Cup es una competición que tendrá lugar en la localidad de Omis, un pueblo ubicado en la desembocadura del río Cetina en el mar Adriático. El torneo se celebrará en el mes de mayo, entre los días 20 y 24.