Iziar Barcala se cuelga la medalla de bronce en el dobles del Open de Irlanda

La deportista del Club Bádminton A Estrada Iziar Barcala se desplazó el pasado fin de semana hasta Irlanda para disputar el Irish Open U19, tanto dentro de la categoría individual como en dobles femenino.

En Individual Iziar Barcala no podía contra la jugadora irlandesa Nicole Joy, contra la que perdía 21/15 21/7.

Mientras que en dobles, formando pareja con la ibicenca Sofía García, pasaban la primera ronda ganando a las número uno del torneo Mafalda Avelino/ L Holmedal, por 21/18 21/18. En cuartos de final se enfrentaban a las inglesas Shetty /Wood, a las que eliminaron por 21/13 21/16, metiéndose en las semifinales contra las también inglesas, Shraddha Gopalakrishnan y Martha NG. Tras un duro partido, eran las inglesas las que conseguían el pase a la final por 21/10, 21/14, por lo que la medalla de bronce era para Iziar y Sofía, que se regresaron contentas, y con muy buenas sensaciones, tras su primer torneo juntas..