A Estrada acoge una de las citas del Xacobeo Pádel Tour

Las instalaciones del Estrada Pádel en la zona deportiva de Figueiroa acogieron el pasado fin de semana la celebración de una de las pruebas de la cuarta edición del Xacobeo Pádel Tour. El bautizado como Torneo Milongas se celebró en a A Estrada desde el 25 al 30 de agosto, siendo la cuarta cita del campeonato. Este se decidirá ahora en el Máster Final Maex, del 8 al 14 de septiembre, que pondrá punto y final a esta gran fiesta del deporte de raqueta en el Ames Padel Center.

El circuito espera una participación superior a los 1.500 deportistas y repartirá más de 15.000 euros en premios en metálico, entre otros regalos. A la entrega de premios acudió el alcalde, Gonzalo Louzao.