Fútbol | Cadete
Silleda recupera la Copa do Deza e Tabeirós-Montes con 6 equipos
REDACCIÓN
Después de comprometerse a la realización de distintos eventos deportivos, la Escola de Fútbol de Silleda arranca una nueva etapa con la recuperación de un torneo que organizaba hace varios años la Federación Galega de Fútbol: la Copa do Deza e Tabeirós-Montes.
El certamen regresa el próximo fin de semana a Silleda con la categoría cadete, con la participación de 6 equipos. La cita se disputará en una única jornada, el sábado día 6. Habrá una fase previa por grupos, con enfrentamientos que se disputarán desde las 11.00 horas en el campo de fútbol de Outeiriño-Joselu Mato, donde jugarán el C.P. Monforte, Terra de Montes y la E.F. Lalín; y en el campo de Mularedos, en Lamela, estarán la E.F. Silleda, la Escola Estrada de Fútbol Base y el S.D. Cruces. La fase final comenzará a partir de las 15.30 horas.
Por otro lado, el fútbol continuará siendo protagonista el próximo fin de semana en Silleda con otro esperado regreso: el del cuadrangular «Concello de Silleda», que se disputará también en el campo de Outeiriño-Joselu Mato. A partir de las 17.30 horas estarán en el terreno de juego la S.D. Silleda, S.D. Bandeira, el C.F. Lamela y el equipo juvenil de la E.F. Silleda, en una jornada completa de fútbol.
