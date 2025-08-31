Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Base

Nuevas equipaciones para los porteros de la EEFB

Los guardametas estrenarán nueva indumentaria esta temporada gracias a un nuevo colaborador

Presentación de las nuevas equipaciones junto al nuevo patrocinador.

Presentación de las nuevas equipaciones junto al nuevo patrocinador.

REDACCIÓN

A Estrada

La Escola Estrada De Fúbol Base presentó las nuevas equipaciones para sus guardametas para la temporada 2025-2026, en un acto en el que participaron el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, junto al concejal de Deportes, Ismael Pena, y representantes de la nueva empresa colaboradora y el equipo. Desde el club quisieron dar la bienvenida a los nuevos patrocinadores, que se incorporan esta temporada y ya forman parte de su familia deportiva, así como también aprovecharon para destacar la gran labor que realizan el resto de colaboradores y patrocinadores que los lleva acompañando temporada tras temporada, demostrando un compromiso incondicional con todas las categorías del proyecto de las escuelas de fútbol base estradense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents