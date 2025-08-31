Fútbol | Base
Nuevas equipaciones para los porteros de la EEFB
Los guardametas estrenarán nueva indumentaria esta temporada gracias a un nuevo colaborador
REDACCIÓN
La Escola Estrada De Fúbol Base presentó las nuevas equipaciones para sus guardametas para la temporada 2025-2026, en un acto en el que participaron el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, junto al concejal de Deportes, Ismael Pena, y representantes de la nueva empresa colaboradora y el equipo. Desde el club quisieron dar la bienvenida a los nuevos patrocinadores, que se incorporan esta temporada y ya forman parte de su familia deportiva, así como también aprovecharon para destacar la gran labor que realizan el resto de colaboradores y patrocinadores que los lleva acompañando temporada tras temporada, demostrando un compromiso incondicional con todas las categorías del proyecto de las escuelas de fútbol base estradense.
