Lalín y Estradense pierden en sus últimos partidos de pretemporada

El Club Deportivo Lalín terminó la pretemporada con derrota por 0 a 3 ante el SD Compostela en el estadio municipal Manuel Anxo Cortizo. Los lalinenses cierran así los partidos de preparación pensando ya en el próximo choque de liga, que será la próxima semana el domingo 7 de septiembre, como visitante ante el SD Negreira. Allí comenzará la temporada en Preferente autonómica el equipo entrenador por Roberto Fernández.

Por otro lado, el Club Deportivo Estradense también remató con derrota su pretemporada, donde perdió por 4 goles contra el Bergantiños CF en el Campo Municipal As Eiroas, en Carballo. Los del Novo Municipal no fueron capaces de encontrar el gol, y pese a que le jugaron de tú a tú a un equipo que milita en una división superior, finalmente los coruñeses se terminaron imponiendo, y ya al descanso mantenían una renta amplia de tres goles. Los rojillos debutarán también el domingo 7 de septiembre ante el Boiro, ellos como locales, para dar comienzo a otra nueva y emocionante temporada en la que esperan pelear por la zona alta.