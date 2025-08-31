La lalinense Tamara Seijas acaba de dar un paso decisivo en su prometedora trayectoria deportiva al fichar por el equipo de ciclocross del Súper Froiz, una de las formaciones más potentes del panorama estatal. Con poco más de un año en el mundo del ciclismo, su progresión está siendo meteórica y ahora afronta un nuevo reto en una disciplina que, reconoce, «nunca había probado», pero vistos sus resultados hasta ahora, es difícil apostar contra ella.

Acaba de fichar por el Súper Froiz para competir en ciclocross. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

Hasta ahora estaba en un club más pequeño, centrado en maratón de montaña, pero algunas pruebas se cancelaron y justo me llegó la propuesta del Froiz. Nunca había hecho ciclocross, pero pensé: hemos venido a jugar. Vi la oportunidad de probar algo nuevo y dije que sí de cabeza.

¿Qué fue lo que más le atrajo de esta disciplina que no había practicado hasta ahora?

Me gusta mucho competir y el ciclocross tiene de todo. Además, me dijeron: «Si se te da bien la carretera y la montaña, esto también se te tiene que dar bien» (risas). Así que al final me animé.

¿Cuándo será su debut oficial?

La idea es estrenarme el primer fin de semana de octubre en la Copa de España de Gijón. Aún estamos esperando las bicis específicas de ciclocross para entrenar la técnica, porque de momento no he hecho nada en esta modalidad (risas). También está la opción de doblar y correr justo el día anterior el Campeonato de España de ultramaratón de BTT.

¿Qué significa para usted vestir el maillot del Súper Froiz?

Es un orgullo enorme. Hace cinco meses veía al Súper Froiz como un sueño, y ahora estoy luchando con ellos. Quiero darlo todo para defender estos colores.