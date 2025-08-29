El Recreo Cultural se juega el ascenso

El Recreo Cultural de A Estrada organizará su parte del cuadro del Campeonato de España por Equipos Absolutos Femenino el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. La 2ª División Nacional se juega en cuatro sedes y una de ellas será A Estrada, que acogerá al Club de Tenis Pamplona, Real Grupo de Cultural Covadonga, Real Club de Tenis Gran Canaria y Club de Tenis Recreo Cultural. El sábado a las 10.00 horas se jugarán las semifinales de este grupo entre Covadonga y Gran Canaria, y Pamplona contra A Estrada. El domingo a las 10.00 horas se enfrentarán los ganadores para luchar por una plaza en la fase de ascenso a Primera Nacional y los perdedores para evitar el descenso a Tercera.