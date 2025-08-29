Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Recreo Cultural se juega el ascenso

Las estradenses serán anfitrionas en las finales del Campeonato de España

Equipo femenino absoluto del Recreo Cultural.

REDACCIÓN

A Estrada

El Recreo Cultural de A Estrada organizará su parte del cuadro del Campeonato de España por Equipos Absolutos Femenino el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. La 2ª División Nacional se juega en cuatro sedes y una de ellas será A Estrada, que acogerá al Club de Tenis Pamplona, Real Grupo de Cultural Covadonga, Real Club de Tenis Gran Canaria y Club de Tenis Recreo Cultural. El sábado a las 10.00 horas se jugarán las semifinales de este grupo entre Covadonga y Gran Canaria, y Pamplona contra A Estrada. El domingo a las 10.00 horas se enfrentarán los ganadores para luchar por una plaza en la fase de ascenso a Primera Nacional y los perdedores para evitar el descenso a Tercera.

