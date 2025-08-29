«Puedo aportar velocidad, llegada y desequilibrio en el uno contra uno»

El extremo madrileño Ian Tejero ya aterrizó en A Estrada, donde el miércoles disfrutó de sus primeros minutos como rojillo en un amistoso que el CD Estradense disputó contra el SD Portonovo en su campo. El encuentro transcurrió con gran dominio visitante, y buen hacer de los nuevos fichajes, junto a una destacada actuación de Hugo López. Un gol en propia del Portonovo abrió el marcador antes del descanso, y una temprana expulsión justo al comienzo de la segunda parte facilitó la labor del Estradense para mantener la victoria. Por su parte, ayer el equipo realizó la presentación oficial del jugador que militó en la cantera del Atlético de Madrid.

Viene desde Madrid, ¿cómo afronta este cambio de aires tan lejos de casa?

Al principio tenía un poco de miedo, pero desde que llegué tanto el presidente como el cuerpo técnico me trataron genial. Los compañeros me acogieron muy rápido, son todos muy majos y me están haciendo sentirme muy cómodo. La verdad, estoy mucho mejor de lo que pensaba.

¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto del Estradense para dar este gran paso?

Sobre todo la sinceridad y la transparencia con las que el míster y el presidente hablaron con mi representante. Me transmitieron mucha confianza, me pusieron todo muy fácil y eso fue decisivo para que yo tomara la decisión de venir hasta A Estrada.

¿Qué primeras sensaciones obtuvo de la plantilla, del cuerpo técnico y del lugar en estos primeros días?

Muy positivas. Todavía no he podido jugar en el Novo Municipal, pero ya vi que la afición es numerosa y anima. El campo me gusta mucho y tengo muchas ganas de empezar a disfrutar de ese ambiente.

Antes de llegar al UD Sanse, pasó por la cantera del Atlético de Madrid. ¿Qué aprendizajes se lleva de esa etapa?

Sí, desde fúbol 11 jugué en todas sus categorías. Lo más importante son los valores que transmiten y la cultura del trabajo diario. Desde pequeño me enseñaron a darle la máxima importancia a cada entrenamiento, a mejorar siempre y a no conformarme. Eso es algo que me acompaña hasta hoy.

Hablan muy bien de su técnica y de su visión de juego. ¿Cómo definiría su estilo como futbolista?

Me considero un extremo encarador, al que le gusta el uno contra uno, pero también con visión de juego para asistir sin necesidad de arriesgar siempre en la acción individual. Sobre todo, soy un jugador trabajador, que no se rinde y que pelea todo el partido.

Viene para reforzar la delantera de un Estradense que perdió efectivos en ataque. ¿Qué cree que va a aportarles?

Diría que velocidad, llegada y desequilibrio en el uno contra uno, ya sea generando tiros o centros, y también espero aportar goles. Aunque sea lo mínimo, me sentiré satisfecho si ayudo al equipo.

Llega con 19 años a un vestuario joven pero que también tiene jugadores con experiencia. ¿Cómo valora su adaptación?

Lo veo muy bien, la juventud también trae ambición y hambre de competir, y eso está muy presente en esta plantilla. Además, hay jugadores veteranos con experiencia en la categoría que nos pueden guiar a los que llegamos nuevos. Creo que se ha formado un vestuario muy bueno.

¿Y qué es lo que más le ilusiona de esta nueva etapa?

Disfrutar al máximo de la experiencia, tanto en el fútbol como fuera. Es un sitio muy bonito y quiero aprovecharlo. En lo deportivo, luchar por estar lo más arriba posible y pelear por el ascenso.