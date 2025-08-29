Antía García gana 4 medallas en el Torneo Europeo de salvamento

La nadadora caldense Antía García, del Club Acuático Umia, brilló de nuevo a nivel internacional representando a la selección española absoluta en el Campeonato de Europa de salvamento acuático deportivo, celebrado en Polonia.

La deportista sumó un total de cuatro medallas: plata en la prueba individual de 100 aletas, quedándose a tan solo tres décimas de su propio récord de España; oro con el relevo femenino absoluto 4x50 tubo, batiendo el récord nacional; subcampeona con el relevo femenino absoluto 4x25 arrastre, y bronce con el relevo femenino absoluto 4x50 obstáculos, también con récord de España.

Además, García alcanzó otras tres finales individuales en la piscina de Szczecin: fue 4ª en 100 SOS, 5ª en 50 arrastre y 5ª en 100 combinada. Su temporada está siendo sobresaliente, pues hace 3 semanas conquistó la plata en los World Games de China, junto a 2 medallas en las Series Mundiales.