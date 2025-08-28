El Lalín, en busca de un lateral izquierdo para cerrar la plantilla para esta campaña

El Club Deportivo Lalín afronta esta semana sus dos últimos amistosos de pretemporada, ante el Compostela juvenil de División de Honor y el sábado contra el Compostela. Serán los últimos ensayos antes de su estreno en liga el próximo 7 de septiembre. Ese será el punto de partida del proyecto liderato para esta campaña en la Preferente autonómica por Roberto Fernández, un entrenador que alaba el trabajo realizado en pretemporada y en la confección de la plantilla.

«Estoy muy contento con la plantilla que hemos creado. Tienen ambición y también mucha predisposición. Veo a los jugadores con ganas de aprender y hacer cosas», explicó. «El Lalín es un equipo que tiene una buena cantera y que contaba con una buena base de jugadores que hemos completado con jugadores con experiencia que vienen de fuera. Hemos reforzado aquellas posiciones en las que necesitábamos algo más», aseguró.

El técnico lucense con raíces en el municipio dezano dio por cerrada la plantilla a la espera sin embargo de un obligado último refuerzo. Este viene motivado por los problemas físicos de Rivas, un jugador llamado a ser importante en el lateral izquierdo. Por este motivo, están buscando un lateral o central zurdo que pueda dar una alternativas más en esas posiciones.

Roberto Fernández también destacó el trabajo de los canteranos Alberto Fernández, Guti y Teo. «Lo han hecho muy bien y quiero estén metidos en dinámica del primer equipo por si necesitamos tirar de ellos», afirmó.

Carga física

El técnico destacó el alto nivel de carga física que tienen en estos momentos, con semanas de cinco sesiones con partidos. «Hay jugadores que no están acostumbrados a tanto y se nota», argumentó.