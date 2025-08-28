El Disciclín cae ante el Teucro en un partido igualado

El Disiclín cayó en cuartos de la Copa Galicia ante un Teucro en un partido muy igualado y que se decidió en los últimos instantes. El encuentro, disputado anteayer nen el multiusos, llegó al minuto 50 con un empate a 28, que se reeditó cinco minutos después con tablas a 30. Los de Pablo Cacheda tuvieron la oportunidad de igualar a 32 tras un penalti anotado por Pintus, pero Mateo, que en la jugada anterior fue arrollado por un defensor teucrista, no fue capaz de anotar.

Al margen de la participación de los veteranos, una de las conclusiones que sacó la afición de este encuentro es el protagonismo que tendrán los chavales de la inagotable cantera rojinegra. Cacheda dio minutos a todos los convocados en la presentación en el Arena, donde destacaron Adrián Ferradás (seis goles) o Brais Cangado en el puesto de central. El cambote fue además el máximo anotador del encuentro, con ocho goles. Luis Martínez, que jugó en el lateral cambiado, demostró que además de una calidad incontestable está llamado a aportar al equipo a pesar de su juventud. Martín Vázquez también aportó en el puesto de pivote y Mateo es otro canterano al que el club precisa para la próxima temporada. Manuel Souto no participó en una convocatoria también sin jugadores relevantes de este plantel como Román Pedreira, Juan Lago o Pedro Toimil.

Los primeros minutos del partido, además de las imprecisiones propias de la pretemporada, pusieron de manifiesto una igualdad en el marcador que prácticamente se reprodujo durante los 60 minutos. Los locales no fueron capaces de dominar en el electrónico y fueron los pontevedreses los que llegaron a acumular las mayores ventajas, aunque con rentas de solo tres tantos arriba. Los dos equipos se tomaron en serio estos cuartos del torneo autonómico y por momentos el partido se disputó con una notable intensidad.

El Discilín, en permanente proceso de transformación generacional inició la pretemprada con las bajas, por distintos motivos, de Alejo , Juan Ramón, Pablo López y Roi Sierra. Con regreso de Román, un jugador que no tiene que demostrar nada ya en una pista de balonmano, existe una cierta incertidumbre y solo su rodilla podrá frenar su deseo de volver a llevar la batuta del equipo.

Con el Carballal y el Novás clasificados para la siguiente ronda tras imponerse al Reconquista y Xiria, respectivamente, la otra semifinal emparejará al Teucro con el vencedor del partido que ayer por la noche iba a enfrentar al Ribeiro y el Bueu en Ribadavia.

Por otro lado, el Disciclín arrancará la liga el próximo 13 de septiembre en A Cañiza y el día 20, el sábado de las fiestas de As Dores, recibirá a las 19.00 horas en el Arena al Bueu.