Lete Lasa recibe al piloto silledense Christian Costoya

El secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, recibió en la tarde de ayer al piloto de Silleda, Christian Costoya, que viene de proclamarse campeón de Europa de Karting en la categoría OK y que disputará el Mundial de Karting del 11 a 14 de septiembre en Suecia. En este encuentro estuvo también el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño, y el padre y del piloto, Marcos Costoya.

La nueva joya del automovilismo español intentará redondear en Suecia una temporada en la que logró consolidarse en la élite mundial.