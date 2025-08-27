Keko Ferreiro gana en las Wildcards del Pantín Classic

El surfista Alejo «Keko» Ferreiro está firmando este año una gran actuación en las principales competiciones Wildcard de Galicia. El pasado mes de junio el estradense vencía en la fase previa clasificatoria de la prueba del Campeonato de Europa de Surf que se iba a celebra en la playa de Esmelle, ubicada en el municipio de Ferrol. Hace solo unos días, Keko Ferreiro volvió a subirse a lo más alto del podio en una Wildcard, esta vez para conseguir una invitación para la Pantín Classic, una de las competiciones más importantes de Europa.

El surfista estradense descansaba ayer en la playa de Valdoviño, donde hoy o mañana tendrá que entrar en la fase final del Campeonato de Europa Open, para el que logró la clasificación. Lo hizo en la fase local que se suele organizar en este tipo de competiciones y que abre la puerta a que surfistas de la zona obtengan un deseado premio. «Fue muy complicado. No me sentí cómodo al principio y no había muchas olas pero poco a poco me fui sintiendo más cómodo y terminé ganando. Eso me permitirá disputar el Open del Campeonato de Europa, ya que había invitaciones para el primero y para el segundo», explicó.

De esta manera, Keko Ferreiro entrará en el Pantín Classic, una competición con una catalogación de 4.000, entre los 64 mejores. El estradense admite que será complicado poder pasar una ronda teniendo el cuenta el nivel de los participantes. Además, la prueba cuenta con una dificultad añadida debido a las grandes olas que se están registrando en la zona estos días por la influencia del Huracán Erin. En la jornada de ayer, el campeonato incluso se detuvo durante un tiempo por culpa de la peligrosidad que tenían para los participantes. Por este motivo, el surfista local desconocía cuando podrá competir.

Keko Ferreiro espera sin embargo poder aprovechar su conocimiento de una playa en la que ha estado entrenando mucho en las últimas semanas, debido a su participación en el Eurpeo celebrado en Ferrol. En esa ocasión también pudo entrar en una eliminatoria alta, que sin embargo no pudo superar. «Me tocó a primera hora del día y ahí nunca sabes qué te va a tocar. O tienes unas olas muy buenas o muy malas, y no tuve suerte».