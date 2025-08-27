David Cao y Candela Fajardo vencen en el Abierto de Tenis Martínez Otero

El IV Aberto de Tenis Martínez Otero llegó a su fin tras una edición que contó con 130 inscritos repartidos entre doce categorías. Desde la organización destacaron el buen ambiente vivido en estos 10 días de torneo y el excelente nivel.

En la categoría absoluta masculina el triunfo se lo llevó el jugador ferrolano y doble campeón gallego absoluto David Cao, imponiendose por 7/5 6/3 al campeón de la edición anterior, Borja Fernández. En la categoría femenina, en una final entre dos jugadoras de casa, el triunfo fue para Candela Fajardo por 6/3 y 6/2 frente a Lucía Del Valle.

Destacar el buen papel de los jugadores de casa con el triunfo en benjamin femenino de Mencía Garrido, en infantil femenino de Paula Garrido, en alevín masculino de Lucas Edwuagu, en junior masculino de Rafa Calviño y en veteranos + 35 de David Reboredo. También muy destacables las finales alcanzadas por Claudia Sánchez en infantil y cadete, Pablo Fajardo en infantil, Martín Fernández en junior y de Mónica Vilarelle en veteranas + 35.