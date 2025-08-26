El Estradense conoce a sus rivales en la fase nacional de la Copa Federación

El Ourense CF se impuso al Arosa el pasado fin de semana en la final de la Copa Federación en su fase de Galicia, logrando así el pase a la fase nacional de esta competición copera. En esta fase ya estaban clasificados de manera directa el Estradense y el Bergantiños, por sus posiciones la pasada temporada. Los tres gallegos se podrían enfrentar en primer ronda entre ellos o bien contra equipos clasificados de todo el noroeste peninsular.

Dos equipos que estarán en el bombo del sorteo serán el San Sebastián de los Reyes y el Zamora, dos clásicos del fútbol español. A ellos se une también el Covadonga asturiano. A este grupo le faltan solo dos miembros. Uno saldría del País Vasco, donde Amorebieta y Gernika se enfrentarán por una plaza. La otra vendrá de Asturias, con cuatro aspirantes: Llanera, Lealtad, Luanco y Mosconia. Una vez decididos estos últimos equipos se realizará el sorteo de la primera eliminatoria, que se jugará a partido único, como visitante o local, según marque el sorteo. Será el miércoles 10 de septiembre.

Los de Manuti se medirán a otros 31 equipos de toda España, incluidos los 19 campeones de las diferentes fases autonómicas. La competición arranca con los dieciseisavos de final, seguidos de los octavos de final el 17 de septiembre. Los cuartos de final se disputarán el 1 de octubre, las semifinales el 15 de octubre y la final el 8 de noviembre. Como aliciente, los cuatro equipos semifinalistas obtendrán una plaza para la Copa del Rey.

Esta primera ronda de la Copa Federación llegará solo unos días después de realizar su debut en Tercera División esta temporada, jornada inaugural en la que recibirán al Boiro.

Los rojillos vivirán esta semana sus dos últimos amistosos de preparación, ambos como visitantes. Mañana, los de Manuti visitarán el campo del Portonovo, y el viernes cerrarán la pretemporada con un choque ante el Bergantiños. La próxima semana ya no tendrán amistosos, centrando ya su trabajo en la primera jornada.

El pasado sábado, los rojillos disputaron el Triangular Concello da Estrada, en el que se enfrentaron al Sporting Estrada y al Cidade de Ribeira. Los rojillos terminaron llevándose la victoria en un apretado torneo. El Cidade de Ribeira venció por 0-3 al Sporting en el primer duelo. En el segundo, el Estradense se impuso a los de Ribeira por 2-0. El triunfo de los rojillos se selló con un empate sin goles ante el Sporting Estrada.