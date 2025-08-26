Balonmano | Copa
El Disiclín recibe el Teucro en la segunda ronda de la Copa
Cacheda no podrá contar con Román ni con Juan Lago
REDACCIÓN
El Disiclín Balonmán Lalín disputa hoy a partir de las 20.45 horas en el Lalín Arena la segunda ronda de la Copa Xunta de Galicia. Tras vencer al Cañiza en la primera eliminatoria, los de Cacheda intentarán seguir avanzando en el cuadro dejando en el camino al Teucro.
«Es un rival fuerte, que hizo tres o cuatro fichajes que le permiten subir el nivel medio de la plantilla que el año pasado, que ya era muy buena. Con ese equipo su objetivo debe ser meterse en la fase de ascenso y pelear por subir. Una vez solventados sus problemas económicos, ese debe ser su objetivo. Serán uno de los rivales más fuertes esta temporada», valoró Cacheda.
Para este partido el Disiclín no podrá contar con la participación de Román ni de Juan Lago. Ambos acaban de incorporarse a los entrenamientos y Cacheda ha preferido no forzarlos.
