Diego Castro: «Queremos lograr el ascenso pero no a cualquier precio»

El Inversia Seguros A Estrada Futsal comenzó ayer la pretemporada y lo ha hecho con un nuevo proyecto. Diego Castro será el responsable deportivo del club del Coto Ferreiro y lo hará con dos objetivos: conseguir implantar una nueva filosofía de juego y llevar el equipo de nuevo a Preferente. Para ello, contará con una plantilla amplia y con muchas caras nuevas, que destaca por la juventud de gran parte de sus jugadores.

«Contaba con otras ofertas pero esto me gustó», manifestó el entrenador antes de su puesta de largo. «Es un proyecto nuevo,con un entrenador nuevo y con mucha gente joven. Será bonito ir adquiriendo una identidad e ir transmitiéndoles mi filosofía de disfrutar jugando». Castro considera que una de las claves será motivar a la plantilla y conseguir que nadie se relaje en una categoría que «sube cada año de nivel». «Nuestro primer objetivo será conseguir que el equipo trabaje en los entrenamientos y logre adquirir ciertos conceptos. Eso será clave para alcanzar el segundo, que debe ser el ascenso. Queremos ascender pero no a cualquier precio. Debemos hacerlo disfrutando de nuestro juego».

El técnico llegado del Alto do Vento se mostró además contento con una plantilla joven que se complementará con algunos veteranos. Uno de ellos será el capitán Kinso, quien sin embargo no podrá sumarse a los entrenamientos hasta dentro de unos meses. «Viene de una rotura de cruzado y hay que ir con calma. Veremos si por Navidad puede ir empezando. Será bueno tenerlo con nosotros», afirmó el técnico.

Los estradenses contarán con cinco nuevas caras. Se trata de los porteros Iago (Cesures) y Marcos (Noia B) y los jugadores Pedro (Alto do Vento), Japo (Emden) y Alvarito (Stellae). Ocho jugadores continúan del año pasado: Adrián, Borja, Edu Otero, Julián, Luis, Martín Varela y Kinso. A ellos hay que sumar a Ángel, quien sube al primer equipo después de finalizar su etapa juvenil. Todavía podría llegar un último refuerzo. Su temporada arranca el 28 de septiembre.