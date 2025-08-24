Triangular Concello da Estrada en el estadio Manuel Regueiro
El estadio Manuel Regueiro acogió ayer la quinta edición del Triangular Concello da Estrada, un torneo que reunió a Sporting Estrada, Estradense y Cidade de Ribeira. Los de Tinto ejercieron de anfitriones en un triangular en el que pudieron contar con algunas de sus últimas incorporaciones, incluyendo a Juanín, Yupe o los hermanos Toni y Arturo Iglesias. Este torneo sirvió a los tres equipos en su preparación de pretemporada.
