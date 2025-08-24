Santi Castro, director técnico del Coreti
Santi Castro será el director deportivo del Clube Rugby Coreti Lalín. El dezano asume el cargo tras una larga trayectoria en el mundo del rugby gallego y nacional, además de contar con experiencia en la gestión deportiva. Ángel Piñeiro dirigirá al equipo M14.
