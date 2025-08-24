Artes marciales
El kárate y la ‘loita’ tradicional gallega se unen en A Estrada
Los clubes Budoyama y A Cambadela compartieron técnicas en un seminario
REDACCIÓN
La playa fluvial fue el lugar elegido para acoger un seminario especial. El Club Budoyama de Kárate Kyokushin y el Club A Cambadela de Loita Tradicional Galega organizaron un acto conjunto en el que deportistas de ambas entidades pudieron aprender del trabajo de sus compañeros.
Según explicó el entrenador del Budoyama, Marcelo Machado, para ellos fue un honor poder disfrutar de las enseñanzas de Severino López, «un pionero en las artes marciales en A Estrada», señaló. «Cuando yo empecé a impartir clases de kárate aquí el listón estaba muy alto», manifestó.
Severino López puso en contexto a todos los participantes sobre la Loita Tradicional Galega, explicando su nacimiento y evolución. Posteriormente llegó el momento de la práctica. En este clase los karatekas pudieron trabajar técnicas de derribo e inmovilización en el suelo con las indicaciones del responsable de A Cambadela. «Son conocimientos que nos vendrán muy bien. Creo que demostramos que trabajando juntos podemos ampliar nuestros conocimientos y hacernos mejores», manifestó Machado.
