El Estradense apela al «sentimiento» de su afición

El Club Deportivo Estradense lanzó oficialmente su campaña de abonados para la temporada 25/26, una de las más especiales de los últimos años para la entidad rojilla. Bajo el lema “Un sentimento de pertenza”, el club quiere rendir homenaje a su afición, «verdadero motor del proyecto, tras tantos años de apoyo incondicional en todas las etapas vividas».

Nuevo diseño de carnés. / Cedida

Para el presidente Toño Camba, la unión con la grada fue siempre determinante: «Nuestra gente es lo que nos hizo crecer, lo que nos dio fuerza cuando más lo necesitábamos. Esta campaña es, sobre todo, un agradecimiento a ellos». El Estradense afronta esta temporada con un mensaje claro: «seguir creciendo de la mano de su gente, reforzando la identidad, los valores y la ilusión de un pueblo que vibra cada fin con el equipo. El estadio Novo Municipal volverá a ser la casa de todos, un espacio para sentir, vivir y defender nuestros colores».

En los próximos días el Estradense anunció que dará a conocer todos los detalles de la nueva campaña, con ventajas y novedades para todos sus abonados.

Los precios de los carnés son de 80 euros por socio, 105 euros parejas, 130 familiar y 30 euros para socio joven, menor de 25 años.

Cabe recordar que A Estrada Dixital y el Club Deportivo Estradense unieron sus fuerzas para lanzar una campaña conjunta que refuerza el sentimiento de pertenencia a este municipio, al tiempo que ofrece ventajas directas a los socios del club. La primera acción de la campaña consiste en ofrecer un mes gratuito en cualquiera de los servicios contratados por parte de socios del Estradense en la temporada 2025-2026. Tanto en fibra, telefonía como wifi. Cualquier socio con carné vigente podrá acceder a esta ventaja.