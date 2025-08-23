Sporting Estrada, Estradense y Cidade de Ribeira juegan el Triangular Concello da Estrada

El Estadio Manuel Regueiro de A Estrada acoge hoy a partir d elas 18.00 horas la disputa de la quinta edición del Triangular Concello da Estrada, organizado por el Sporting Estrada y contando también con la participación del Estradense y el Cidade de Ribeira.

Precisamente el equipo de Tinto será quien abra el triangular, con un partido en el que se enfrentarán al Cidade de Ribeira. Una hora después será el Estradense el que se enfrente al equipo ribereño. Para finalizar, a las 20.00 horas, tendrá lugar el enfrentamiento entre los dos equipos locales, el Sporting Estrada y el Estradense. El triangular servirá a todos ellos para continuar con su trabajo de pretemporada.