El A Estrada Basket comienza su primera temporada con ocho equipos

El A Estrada Basket lleva unos meses de intenso trabajo fuera de la pista. La fundación del nuevo club que ha tomado el testigo del EDM Baloncesto A Estrada ha supuesto todo un reto para la directiva que dirige Marga Fernández Maissa. Ahora sin embargo ha llegado el momento de dar un paso importante, comienza el trabajo sobre la pista, momento de hablar con la presidenta para ver cómo se ha dado forma a este proyecto.

Quizás la mejor noticia en este sentido es el número de equipos que el A Estrada Basket espera tener en competición en la temporada que pronto comenzará. Según sus estimaciones serán ocho los equipos que tendrá el nuevo club en las diferentes categorías. A estas alturas solo uno de ellos parece en peligro de no poder salir. Como todos los años, el baloncesto estradense está teniendo problemas para conseguir chicas que compitan en su equipo sénior. Miji, con la ayuda de Elena y Agar, son los encargados de entrenar esta sección y cuentan con solo seis jugadoras, cuando la cantidad ideal estaría por encima de diez. La presidenta aguarda sin embargo que el equipo pueda terminar saliendo a competir.

En cuanto al equipo masculino sénior, la novedad llegó con la inesperada marcha de Nacho Renda. El técnico estaba llamado a continuar al frente del primer equipo en la que iba a ser su tercera temporada en A Estrada. Sin embargo, recibió una «irrechazable» oferta de otro club y terminando dejando el A Estrada. «Vino a por él su equipo de toda la vida, el equipo de su pueblo. Entendimos perfectamente que decidiese irse», manifestó la presidenta.

Su puesto como entrenador del sénior masculino lo ocupará un debutante. Alberto Torres Temes asumirá esa labor en una temporada en la que tendrá que dejar el baloncesto en activo por una lesión. Contará para ello con ayuda de jugadores veteranos como Lucas Terceiro. Dispondrán de una plantilla amplia, que además podrá completarse con jugadores del equipo juvenil.

Precisamente, Lucas Terceiro será el responsable técnico esta temporada de los juveniles. En el cadete masculino el técnico será Fremir, con Frederick como segundo. El femenino estará entrenado por Miji, con Celia como ayudante. El infantil masculino tendrá a Alberto Torres como entrenador, ayudado por Sergio. En cuanto a los más pequeños, Fremir y Frederick estarán con el mini mixto; Odín y Cristian con los preminis y Pablo con los baby. Estos tres últimos comenzarán los entrenamientos en el mes de septiembre, mientras que en octubre se pondrán en marcha las escuelas deportivas municipales de baloncesto.

Marga Fernández destacó las dificultades para encontrar entrenadores para estos ocho equipos pero se mostró contenta con el equipo de técnicos con el que contarán. Además, muchos de ellos están realizando cursos matriculados a través del club para subir de nivel.

Fuera de la pista, los trabajos también marchan bien para el A Estrada basket. Según explicó la presidenta ya cuentan con patrocinadores para todos los equipos, en la mayor parte para camiseta y pantalón. Además, también han cerrado diversos patrocinadores para el pabellón. Ahora mismo están a la espera de recibir los nuevos uniformes, en los que dejarán atrás el tradicional color rojo del EDM A Estrada para apostar por el verde.