El Atletismo A Estrada visita a los niños del campus deportivo

El club Atletismo A Estrada retomará en las próximas semanas los entrenamientos pero antes han realizado una visita a los niños del campus deportivo de A Estrada. El entrenador Marcos Otero disfrutó planteándoles diferentes juegos y retos, además de explicarles las diferentes modalidades que ofrece este deporte.

