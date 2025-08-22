Fútbol | Preferente
Primera derrota del Lalín en pretemporada
REDACCIÓN
Lalín
El Lalín perdió por 1-0 ante el Arzúa en la que fue su primera derrota de la pretemporada. Hasta el momento los rojinegros empataron (1-1) contra el Barbadás y vencieron a Carballiño (4-1) y Taboada (2-0). Cristian está siendo protagonista en esta pretemporada, anotando cuatro de los siete goles que consiguió el equipo hasta ahora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad