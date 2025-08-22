Fútbol | Preferente

Primera derrota del Lalín en pretemporada

REDACCIÓN

Lalín

El Lalín perdió por 1-0 ante el Arzúa en la que fue su primera derrota de la pretemporada. Hasta el momento los rojinegros empataron (1-1) contra el Barbadás y vencieron a Carballiño (4-1) y Taboada (2-0). Cristian está siendo protagonista en esta pretemporada, anotando cuatro de los siete goles que consiguió el equipo hasta ahora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents