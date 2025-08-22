Primera derrota del Lalín en pretemporada

El Lalín perdió por 1-0 ante el Arzúa en la que fue su primera derrota de la pretemporada. Hasta el momento los rojinegros empataron (1-1) contra el Barbadás y vencieron a Carballiño (4-1) y Taboada (2-0). Cristian está siendo protagonista en esta pretemporada, anotando cuatro de los siete goles que consiguió el equipo hasta ahora.