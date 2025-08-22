El exdelantero del Estradense Juanín, refuerzo de lujo para el Sporting Estrada

Pocos se podrían imaginar hace solo unas semanas que Juanín, uno de los capitanes del Estradense y pieza importante en el equipo de Manuti, terminaría fichando por el Sporting Estrada de Primera Autonómica. El centrocampista de Balboa llega al Manuel Regueiro como un fichaje de lujo para el equipo dirigido por Eduardo Muñiz «Tinto», que ha apostado por mezclar la juventud que tenía con algunos jugadores veteranos. «Aquí hay gente que sabe de qué va esto. Creo que podemos hacer una buena temporada», valoró Juanín.

El jugador estradense fue anunciado ayer como nuevo jugador amarillo, aunque su incorporación ya se había cerrado días atrás. Juanín dejó el Estradense hace solo unas semanas, alegando que el compromiso que exigía el club de Tercera División, sumado a sus obligaciones laborales, no le permitían atender a su familia como le gustaría. Su intención era buscar un club en el que pudiese entrenar menos días y también tener algo más de libertad en caso de querer tomarse libre alguna semana.

A pesar de esa premisa, a Juanín le llegaron ofertas de Tercera y Preferente, alguna de ellas importantes. «Hubo un equipo de A Coruña que me ofreció incluso el doble de que lo cobraba en el Estradense. Sin embargo, decidí quedarme en el Sporting. Aquí estoy en casa. No voy a cobrar nada pero me dieron todas las facilidades», manifestó. Juanín coincidirá además con varios excompañeros del Estradense, y también juveniles que en su día pasaron por los entrenamientos del primer equipo.

Entre essos viejos conocidos estará el central Yupe, una de las últimas incorporaciones al equipo amarillo. El exjugador del Estradense aportará veteranía, al igual que los hermanos Toni y Arturo Míguez.

El Sporting organiza mañana el quinto Triangular Concello da Estrada. Será a partir de las 18.00 horas cuando se enfrenten al Estradense y al Cidade de Ribeira en el Manuel Regueiro. Se celebra en el estadio Manuel Regueiro.