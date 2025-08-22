El Disiclín se enfrentará al Teucro el día 26

El Disiclín Balonmán Lalín y el Teucro de Pontevedra se enfrentarán en la segunda ronda de la Copa Xunta de Galicia. Este partido ha quedado fijado para el día 26 de agosto. Será a las 20.45 horas en el pabellón Lalín Arena, ya que se juega en el feudo del equipo que terminó por debajo. Los de Cacheda accedieron a esta ronda tras vencer al Cañiza.