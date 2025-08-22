Balonmano | Copa
El Disiclín se enfrentará al Teucro el día 26
REDACCIÓN
Lalín
El Disiclín Balonmán Lalín y el Teucro de Pontevedra se enfrentarán en la segunda ronda de la Copa Xunta de Galicia. Este partido ha quedado fijado para el día 26 de agosto. Será a las 20.45 horas en el pabellón Lalín Arena, ya que se juega en el feudo del equipo que terminó por debajo. Los de Cacheda accedieron a esta ronda tras vencer al Cañiza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad