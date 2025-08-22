El Club Ravachol de Pontevedra despide a Manu Brea de récord
El Club Ravachol de Pontevedra despidió al jugador estradense Manuel Brea. Deja las pistas tras siete tempadas y 124 partidos, récord absoluto en la historia do club. Con él se marcha tamién el jugador con más victorias y protagonista de algunos de los momentos más emocionantes que vivió la entidad. Pero esta no es una despedida definitiva. Aunque sale de la pista como jugador, seguirá ligado al club desde la parte técnica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad