El Club Ravachol de Pontevedra despide a Manu Brea de récord

El Club Ravachol de Pontevedra despidió al jugador estradense Manuel Brea. Deja las pistas tras siete tempadas y 124 partidos, récord absoluto en la historia do club. Con él se marcha tamién el jugador con más victorias y protagonista de algunos de los momentos más emocionantes que vivió la entidad. Pero esta no es una despedida definitiva. Aunque sale de la pista como jugador, seguirá ligado al club desde la parte técnica.