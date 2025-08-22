El Basketdeza comienza la pretemporada con 20 jugadores

El Club Baloncesto Basketdeza afronta un nuevo e ilusionante reto. Por segundo año consecutivo pondrá en marcha la formación de un equipo senior competitivo con el objetivo de consolidar este proyecto deportivo en la comarca del Deza.

La pretemporada comenzará el viernes 29 de septiembre con una convocatoria abierta a todos los jugadores que deseen defender los colores del Basketdeza. Más de veinte aspirantes se darán cita en el pabellón lalinense para iniciar las sesiones preparatorias, de las que saldrán los 11 jugadores que competirán en la liga organizada por la Federación Gallega de Baloncesto. El club aspira a que este nuevo equipo se convierta en referente para la cantera y en un motor que genere afición en la comarca, marcándose como meta el ascenso de categoría.

El equipo técnico encargado de dirigir el proyecto estará integrado por Ramón Barcala, Xosé Manuel López, Unai García y Jesús Martínez, quienes evaluarán a los jugadores durante la pretemporada para configurar una plantilla competitiva capaz de llegar lo más alto posible. Desde la directiva se subraya la apuesta firme por este proyecto, sin descartar un compromiso económico adicional para garantizar su estabilidad a largo plazo.