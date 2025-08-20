El Estradense refuerza su centro del campo con el noiés Rodri Fernández

El Estradense anunció ayer el fichaje del jugador de Noia con familia en A Estrada Rodri Fernández. El centrocampista llevaba dos semanas a prueba en el equipo rojillo, en las que jugó algunos de sus últimos amistosos. Tras este periodo, el Estradense ha decidido cerrar una incorporación que dará a Manuti más alternativas en el centro del campo y la mediapunta.

Rodri llega al Municipal de A Estada procedente del equipo juvenil de División de Honor del Compostela. En su último año, incluso llegó a entrenar con el primer equipo. Finalizada su etapa juvenil, el centrocampista se quedó sin equipo, momento en el que Alfonso Uzal y Manuti aprovecharon para hablar con él y abrirle las puertas de la pretemporada del Estradense. «Creo que aquí hay un proyecto atractivo, con una plantilla joven. Sé además que Manuti es un entrenador que le da oportunidades a los jugadores jóvenes», manifestó el noiés.

Rodri Fernández admitió sentirse «muy cómodo» en las semanas que lleva en el club. «Creo que hay un buen equipo, algo que ya se vio el año pasado pasado, cuando hicieron una gran temporada. La verdad es que estoy muy contento de tener esta oportunidad. Espero poder aprovecharla porque sé que este es un año complicado, justo al salir de juveniles. Solo con estar aquí y poder quedarme en el equipo ya es para estar contento».

El mediocentro comenzó su andadura en el fútbol en la cantera del Noia, dando después el salto al Bertamiráns. Fue hace dos temporadas cuando recibió la llamada del Compostela para sumarse a su equipo juvenil. En esos dos años coincidió con otro de los fichajes del Estradense en este mercado de verano, el lateral izquierdo Dani Varela «Pichi», para quien tuvo palabras elogio.

Rodri es el séptimo fichaje del equipo rojillo para la temporada que está a punto de comenzar. Antes llegáron el meta Ale y los jugadores Pichi, Gerard Puerto, Padín, Dani Pedrora y Álex Delgado. El equipo sigue buscando refuerzos para la punta de ataque.

Marcos: «Javicho me ayudó desde el primer día»

El Estradense refuerza su centro del campo con el noiés Rodri Fernández / Bernabé

Una de las sorpresas positivas en la pretemporada del Estradense está siendo el juvenil Marcos Míguez, autor de los dos tantos que marcó el equipo rojillo hasta ahora. A pesar de su juventud, el mediapunta ya cuenta con experiencia en el primer equipo, ya que lleva dos años entrenándose con los mayores. La pasada temporada fue convocado a 17 partidos, jugando en 7 de ellos. Este año, el último en su etapa juvenil, Marcos está llamado a tener más protagonismo y está respondiendo a esa confianza con goles. «Si sigo marcando a lo mejor me hago un sitio», bromea. «Jugar en el Estradense es lo mejor que me podría pasar. Saben que, cuando haga falta, estoy aquí», afirma un hombre criado en la cantera del Sporting Estrada y la Escola Estrada. Desde que aterrizó en el primer equipo, Marcos se topó con un mentor de lujo, Javicho, primero como compañero y ahora como segundo entrenador. «Siempre confió en mí y me ayudó. Manuti bromea diciendo que es mi padrino. Tenemos una gran relación».