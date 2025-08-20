Rugby | Gallega

El Coreti Rugby Lalín presenta a su nuevo entrenador, Ernesto Barboza

El argentino posee gran experiencia y estuvo en el club hace tres temporadas

Ernesto Barboza posa con la camiseta del club.

Lalín

El Clube Rugby Coreti Lalín presentó a Ernesto Barboza como nuevo entrenador del equipo Sénior Masculino. Ernesto retorna de este manera a la disciplina «abellona» tras su paso por el club en las temporadas 20/21 y 21/22, en las que ya dirigió al sénior masculino. El entrenador argentino tiene una dilatada trayectoria en el mundo del rugby y puede ser considerado como uno de los entrenadores referentes del rugby gallego. Como jugador, desempeñó su función durante 20 temporadas en el Club Ciudad de Campana de Buenos Aires y 5 temporadas en el Campus Ourense en categoría nacional. En Galicia, entrenó las categorías inferiores, equipo sénior femenino y equipo sénior masculino del Campus Ourense Rugby. También entrenó en el Club Ciudad de Campana y Campus Ourense. Fue cofundador del club Keltia Ourense Rugby, en el que ejerció de entrenador del equipo sénior masculino y de director deportivo. En la actualidad, es el seleccionador gallego de la categoría M18, cargo que compagina desde la temporada 2018/2019. Por delante tiene el reto de liderar el cambio generacional de la plantilla sénior masculina y gestionar la estructurala de la base «abellona».

