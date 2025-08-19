El Estradense ficha al delantero Gerard Puerto

Se hizo esperar pero finalmente el Estradense logró cerrar uno de los esperados fichajes para la posiciones de ataque, y no viene precisamente de cerca. Gerard Puerto, un sevillano nacido en Barcelona, fue presentado ayer como nuevo jugador del equipo rojillo. Lo hace procedente del Palencia, club de Tercera División, donde la temporada pasado jugó 34 partidos, anotó cinco goles y dio seis asistencias.

Según nos explica el propio Gerard dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en Estepa, un pueblo de Sevilla, iniciando después un periplo por diferentes equipos de Tercera División. «Estuve en Palencia, en Cuenca, en Extremadura estuve en el Azuaga y en el Diocesanos... la verdad es que ya recorrí unos cuantos equipos», explica. Tras jugar el año pasado en el Palencia, se quedó sin equipo. En las últimas semanas sin embargo estuvo entrenando con el equipo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para ir realizando la pretemporada. Ahí fue cuando recibió la llamada de Manuti.

«Me llamó el míster y me convenció. Me explicó como era el royecto y que el objetivo era pelear por el ascenso. Me dijo que podía tener un papel importante porque cumplo con el perfil perfecto para lo que es el Estradense y su modelo de juego», manifestó el extremo sevillano. «Lo que conozco del Estradense es de oídas y de ir preguntando a gente que conocía este club. La verdaad es que no encontré a nadie que pudiese decir algo malo de este equipo. Todo lo contrario. Me dijeron que era un club cercano, cordial y con muchísima progresión, así que estoy encantado de estar aquí. Sé que el Estradense es un gran escaparate para los jugadores jóvenes».

Presentación. / Jesús Figueroa

A nivel futbolístico el Estradense espera haber encontrado en él al jugador de banda que necesitaba tras la marcha de hombres como Porrúa, Jaichenko o Juanín. «Me gusta el uno contra uno y tener el balón, pero también correr y buscar la espalda. Por lo que me dijo el míster, este es un equipo que quiere tener balón y buscar asociaciones con los compañeros . Creo que me va perfecto».

El encargado de acompañar a Gerard Puerto en su presentación en esta ocasión fue el directivo Rubén Figueiras, quien auguró que este no será el último fichaje del Estradense para la próxima temporada. El primer objetivo es incorporar a un nueve puro –al estilo de Gamarra– algo que en estos momentos no tienen en la plantilla y también algo complicado de conseguir en el mercado por lo cotizados que están este tipo de jugadores. Además, no se descarta la incorporación de otro extremo para dar más fondo de armario a las bandas.

A la espera de estos fichajes, desde el equipo se ha valorado positivamente el trabajo y también las actuaciones en los amistosos de los jugadores que están reforzando la plantilla desde el equipo juvenil.