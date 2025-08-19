«David Faílde nunca para de sorprendernos»

El Campeonato del Mundo juveniles celebrado en Egipto acaparó la atención de los numerosos aficionados al balonmano de Lalín. El motivo fue la participación del joven guardameta dezano David Faílde. Criado en la cantera del Balonmán Lalín, el meta fue uno de los grandes protagonistas del Mundial en las filas del equipo de Nacho Moyano. Las paradas de Faílde fueron claves en semifinales para terminar superando a Suecia. El domingo, ante Alemania, el meta de Lalín volvió a firmar paradas claves, incluyendo un uno contra uno al final de los sesenta minutos que habría decantado la final antes de la prórroga. Sus paradas sin embargo no sirvieron para que España se llevase el oro, pero sí una meritoria medalla de plata. En su caso, volverá a casa con una medalla pero también con un gran número de elogios ganados por méritos propios en el mejor escenario posible.

Algunos de esos elogios vinieron ayer desde su equipo, el Balonmán Lalín, donde el técnico Pablo Cacheda destacó el orgullo que supone para el club rojinegro. «Hizo una semifinal y una final muy buenas. El nivel de David lo conocemos bien en esta casa pero es un chaval que no para de sorprendernos. Está creciendo muchísimo», afirmó. «Para nosotros, ver a un chaval de Lalín jugando torneos internacionales como este es un orgullo y es algo bueno. Tenemos que felicitarlo a él y a todos los entrenadores de base que tuvo en el Balonmán Lalín. Seguro que todos están muy orgullosos».

Este Mundial de Faílde distrajo la atención mediática sobre el partido que el sábado por la noche jugaron los rojinegros contra el Cañiza, en la primera ronda de la Copa Galicia. Los de Cacheda lograron la victoria con holgura y ahora tendrán que recibir al Teucro en la segunda ronda. Será del 20 al 27 de agosto, con el Lalín Arena como escenario.

«Fue mucho mejor de lo que esperaba. Llegábamos algo justos, sin poder contar con varios jugadores del primer equipo. A pesar de eso, dejamos una buena imagen», destacó al tiempo que resaltó su trabajo defensivo y la aportación de los juveniles.