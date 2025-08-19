Aldama y Brizuela regresan al trabajo

La selección española de baloncesto regresó este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, con las novedades del ala-pívot Santi Aldama, ausente en todos los partidos de preparación por molestias físicas, y del escolta Darío Brizuela, baja en el partido contra Francia del pasado sábado por una sobrecarga.

Además, los recién llamados Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas también se ejercitaron con el resto del grupo, que continúa a la espera de Alberto Díaz, todavía ausente en los entrenamientos, según informó la Federación Española de Baloncesto (FEB) en sus redes sociales y pudo confirmar Efe.

La selección prepara su próximo compromiso amistoso ante la selección de Alemania, entrenada por el español Álex Mumbrú, este jueves en el Movistar Arena de Madrid, en un encuentro que enfrentará a las dos últimas campeonas del mundo -España en 2019 y Alemania en 2023-.

El equipo de Sergio Scariolo se encuentra con un balance negativo de tres derrotas, dos de ellas ante Francia y otra ante Portugal, y una victoria, ante República Checa, en su preparación hacia el Eurobasket, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), principal organizadora del Eurobasket, ha actualizado sus pronósticos sobre el equipo que se alzará con el título: Serbia es la principal favorita para ganar este torneo, mientras que España está en el puesto undécimo, al que cae tras estar octava.

La decisión de la FIBA sobre la selección española, según explicó en su web, viene dada por las múltiples de ausencias en el equipo entrenado por Sergio Scariolo, y ante las bajas confirmadas de jugadores como Lorenzo Brown, Alberto Abalde, Usman Garuba, Hugo González o Álex Abrines.

A la espera de la evolución de los lesionados Alberto Díaz y Santi Aldama, el cual la FIBA prevé que esté listo para la cita europea, la organización argumenta que aunque «nunca» debería situarse a España fuera del top-10 de cualquier competición de cualquier deporte, pero que las ausencias y los malos resultados en la fase de preparación hacen que baje tres puestos en relación a los últimos pronósticos, en los que estaba situada en el octavo lugar.

Por otro lado, el podio del campeonato continúa intacto en las previsiones, con Serbia como principal favorita, seguida de la campeona del mundo, Alemania, segunda, y la selección de Francia, subcampeona olímpica, tercera.