MOtor | Campeonato Gallego de Slalom
Iván Picallo gana en Rodeiro
Se llevó un ajustado duelo con Borja Cotovad decidido por una décima
REDACCIÓN
El Campeonato Gallego de Slalom hizo ayer parada en Rodeiro en una carrera que contó con la participación de 28 equipos. La prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza estuvo marcada por las altas temperaturas vividas en la jornada de ayer en la localidad dezana. Eso no impidió que muchos aficionados al mundol del motor se acercarsen a ver la carrera por las calles del pueblo.
En el plano deportivo, la victoria en la primera de las mangas oficiales fue para Borja Cotovad, a los mandos de su Ford Escort MK2. Superó en menos de un segundo a Iván Picallo con su Citroën Saxo. Tercero en esta primera manga fue David Franco, también con un Saxo.
En la segunda manga oficial las posiciones se invirtieron. Picallo acabó por delante de Cotovad, sacándole tan solo una décima. Tercero fue Francisco Rodríguez con su BMW. De esta manera la victoria final fue para Iván Picallo por décimas.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El primer gran incendio del año en Galicia ronda ya las 600 hectáreas arrasadas en Vilardevós
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros