Iván Picallo gana en Rodeiro

El Campeonato Gallego de Slalom hizo ayer parada en Rodeiro en una carrera que contó con la participación de 28 equipos. La prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza estuvo marcada por las altas temperaturas vividas en la jornada de ayer en la localidad dezana. Eso no impidió que muchos aficionados al mundol del motor se acercarsen a ver la carrera por las calles del pueblo.

El piloto local, Gonzalo Val, preparado para la salida. | Bernabé/Ángel Abeledo

En el plano deportivo, la victoria en la primera de las mangas oficiales fue para Borja Cotovad, a los mandos de su Ford Escort MK2. Superó en menos de un segundo a Iván Picallo con su Citroën Saxo. Tercero en esta primera manga fue David Franco, también con un Saxo.

En la segunda manga oficial las posiciones se invirtieron. Picallo acabó por delante de Cotovad, sacándole tan solo una décima. Tercero fue Francisco Rodríguez con su BMW. De esta manera la victoria final fue para Iván Picallo por décimas.