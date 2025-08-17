Fútbol | Amistoso
El Estradense vence en el Triangular de Cuntis
El canterano Marcos volvió a ser el autor del tanto que dio la victoria a los rojillos
REDACCIÓN
El Estradense se llevó la victoria en el Triangular de Cuntis. Lo hizo gracias a un tanto del canterano Marcos, autor de los dos goles que han anotado los rojillos en lo que va de pretemporada. En el primer partido del torneo los de Manuti se enfrentaron al Juventud de Cambados, un choque que terminó sin goles. Los rojillos fueron sin embargo mejores en los penaltis. En el partido siguiente el Estradense venció al Atlético Cuntis por 1-0 para llevarse el trofeo de campeón.
Manuti señaló que estos partidos sirven para «ir ganando minutos y ritmo». El técnico confía en que pronto pueda ir llegando alguno de los tres fichajes que aguardan para las posiciones ofensivas, con varias alternativas sobre la mesa. Su próximo amistoso será el miércoles en casa contra el Sigüeiro.
