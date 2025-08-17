La España de David Faílde se mete en la final del Mundial

España selló una victoria de carácter en la semifinal del Campeonato del Mundo Egipto 2025 al derrotar a Suecia por 30-33 en un partido de alta intensidad y constantes cambios de rumbo. Los Hispanos Juveniles superaron momentos de inferioridad numérica y el empuje local gracias a una defensa versátil, las intervenciones decisivas del portero dezano del Bidasoa David Faílde y la efectividad de Anselmo Collado y Miguel Ángel Martín.

El guardameta formado en las categorías inferiores del Club Balonmán Lalín está siendo uno de los hombres importantes en el Mundial de España, sosteniendo en muchos momentos al equipo, como ocurrió en fases del partido contra Suecia con una actuación antológica.

En la gran final se enfrentarán a Alemania, que derrotó a Dinamarca en la otra semifinal. La final será hoy a las 18.30 horas y podrá seguirse por Teledeporte y RTVE Play.

El portero de los Hispanos Juveniles, David Faílde, habló después del partido: «Empezamos el partido, no fue nuestro mejor inicio del encuentro la verdad, los lanzamientos fueron bastante en proximidad y tuvimos problemas para pararlos, pero bueno, como dicen los contadores de porteros, supimos ajustarnos bien y continuar en la pelea, un gol arriba, un gol abajo, tratar de que no se escapara mucho el marcador y llegamos al final con oportunidades, ellos estaban muy cansados, nosotros también, pero supimos mantener la mente más fría que ellos y al final nos acabamos llevando la victoria».

Copa Galicia

El Disiclín Lalín se enfrentó ayer al Cañiza en los octavos de la Copa Galicia. Los de Cacheda se impusieron por 26-32 y se medirán al Teucro en segunda ronda.