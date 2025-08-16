Fallece José Vilas, figura clave en la difusión del bádminton en A Estrada

El Club Bádminton A Estrada despidió a José Vilas Simal y lo hizo recordando su importancia en la difusión del deporte del bádminton en el municipio. «Ayer fue un día triste para todas las personas que formaron y forman parte del bádminton en A Estrada, y para todas aquellas personas que se cruzaron en el camino de este excelente profe, maravilloso amigo, y bellísima persona, que era y será siempre Don José Vilas Simal, el Sr. Vilas, Don Pepe Vilas, o el Profe Vilas», manifestaron en un comunicado.

«Vilas trajo el bádminton a A Estrada, cuando fue destinado aquí como profe de educación física al colegio Pérez Viondi. Allí empezó a enseñar a los niños lo que era el bádminton, un deporte totalmente desconocido, del que él, y su hijo Jóse eran aficionados», recordaron. «Según pasaban los cursos, cada vez era más habitual ver a los niños ir a clase con sus raquetas de bádminton en sus manos, y empezó a querer que los niños compitiesen contra otros por Galicia adelante, así que Vilas y Rogelio Iglesias, junto a otros padres formaron el Club Bádminton Estradense».

«Gracias a esa locura hoy el bádminton es conocido y practicado en este municipio, por centenares de niños, por lo que le estaremos eternamente agradecidos. Deja una huella imborrable en nuestra memoria y en nuestros corazones».