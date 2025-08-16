Cinco equipos de las escuelas de A Estrada y Lalín inician el curso en Preferente

La Federaciön Gallega de Fútbol ha anunciado el calendario de competición para la Preferente juvenil, cadete e infantil, en las que esta temporada habrá cinco equipos de la zona, tres de la Escola Estrada de Fútbol y dos de la Escola de Fútbol Lalín.

En Preferente juenil solo estará este año la Escola Estrada. El filial del Estradense logró el ascenso el año pasado con Pencho como entrenador. Esta campaña intentará asentarse en la categoría. Su aventura arrancará al 13 de septiembre, en un partido en el que visitarán el campo del Porriño.

En la misma fecha dará comienzo la Preferente cadete. en este caso contando también con equipo de la EF Lalín. Los rojinegros arrancarán visitando el campo del A Seca. La Escola Estrada por su parte jugará también como visitante, en su caso en el campo del Atlético Fátima.

Por último, dezanos y estradenses tendrán también representantes en la competición infantil de Preferente, que arranca el 13 de septiembre. La Escola Estrada comienza lejos de su feudo, en el campo del EFB Cangas. Los dezanos también tendrán desplazamiento en su primer partido, en su caso en el campo del Concello de Boiro.