El Balonmán Lalín Veteranos jugará el Campeonato de Mundo en Croacia

El Balonmán Lalín Veteranos firmó una gran actuación el pasado mes de junio en la que era su primera participación en un Campeonato de Europa de la categoría, una competición celebrada en la ciudad de Sevilla. Los rojinegros finalizaron su concurso en el Top 6 del continente después de una fase de grupos notable y de dar la cara en el play-off previo a la gran final. La sexta posición obtenida los clasificaba a los lalinenses para el Mundial de 2026 en Croacia, una invitación que finalmente han aceptado.

Así lo anunció ayer la organización de la Masters Handball World Cup, una competición que tendrá lugar en la localidad de Omis, un pueblo ubicado en la desembocadura del río Cetina en el mar Adriático, un antiguo fortín pirata ahora calificado como una de las grandes joyas del país croata. Los rojinegros tendrán tiempo para prepararse para este reto mundialista, ya que el torneo se celebrará en el mes de mayo, entre el 20 y el 24.

Habrá que aguardar para ver la convocatoria final para este Mundial por parte del Balonmán Lalín Veteranos, que para su debut europeo reunió a un amplio grupo de jugadores de una de sus mejores generaciones, todos ellos canteranos y todavía en un buen estado de forma.

El Disiclín Lalín se enfrenta al Cañiza

El Disiclín Balonmán Lalín se enfrenta hoy a las 19.30 horas al Cañiza en la primera ronda de la Copa Xunta de Galicia. En caso de superar esta ronda los rojinegros se enfrentarían en la segunda, en los cuartos de final, al Teucro. Este será además el primer partido de la pretemporada para el equipo de Cacheda, quien no podrá contar con el todavía lesionado Pedro Toimil.El técnico dezano valoró el trabajo realizado por sus hombres en estas dos primeras semanas de preparación. Ese trabajo ha estado especialmente centrado en el apartado físico, aunque el calor vivido en lo que va del mes de agosto impidió llevar ese trabajo al límite. «Lo que queríamos hacer lo hemos hecho, tanto con el primer equipo como con los juveniles. El único problema que tuvimos vino con las ausencias de jugadores, algo habitual en estas fechas por culpa de compromisos personales. Eso siempre se nota pero ahora ya tenemos a todos recuperados», afirmó, destacando el aprendizaje que están teniendo los más jóvenes.