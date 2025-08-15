Fútbol | Primera RFEF

El Tenerife ficha en propiedad al delantero silledense Noel López

Tras su paso por el Madrid y el Osasuna buscará recuperar su mejor versión en su retorno a Primera RFEF | Álvaro Cervera buscaba un jugador «rápido» y que «fuese bien al espacio»

Noel López, el pasado verano, en el campo de Outeiriño de Silleda. | Bernabé

Lois Docampo

Silleda

El director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill, confirmó ayer el fichaje en propiedad del delantero silledense Noel López de la Fuente, de 22 años, futbolista que la pasada campaña jugó cedido por el Real Madrid Castilla en el Osasuna B. Según ha informado el dirigente alicantino, la entidad blanquiazul hará oficial esta incorporación para la zona de ataque del conjunto que entrena Álvaro Cervera.

«Estamos pendientes de firmar documentos. Es un jugador que viene en propiedad, que en el Deportivo de La Coruña estuvo espectacular, y es el típico jugador rápido, que va bien al espacio, y en el aspecto de velocidad. Ha marcado los mejores datos en Primera Federación», ha explicado Guill durante la presentación, este jueves, de los jugadores Álvaro González y Cris Montes.

El director deportivo del Tenerife ha añadido que Noel López va a ser «un activo muy importante», tras recordar que en su día el Real Madrid pagó traspaso al Deportivo por él, y dadas sus características es «un perfil distinto» a Enric Gallego y De Miguel, por lo que con su fichaje da por «cerrado» el debate del delantero rápido que debía complementar a los dos citados.

Criado en la cantera del Depor, Noel López pasó por las canteras del Real Madrid y Osasuna. Acumula 66 partidos en Primera RFEF, anotando seis goles. Noel López ocupará plaza de Sub-23 esta temporada.

