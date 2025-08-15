La primera edición del Slalom de Rodeiro cierra la inscripción con 28 participantes

El Campeonato Xunta de Galicia de Slalom se desplaza este fin de semana hasta el Concello de Rodeiro, en la que será la sexta parada del certamen autonómico. La cita, que contará con 28 equipos en la línea de salida, está organizada por la escudería Lalín-Deza. Contará con un trazado técnico y complejo, que a buen seguro gustará a los aficionados.

La prueba comenzará mañana a las 12.00 horas con la primera de las pasadas de entrenamientos en el circuito. A partir de las 16.00 horas, llega la segunda manga de entrenamientos y las dos oficiales, con la entrega de premios marcada para las 21.15 horas en el parque de la localidad, en un cambio de última hora.

La primera edición del Slalom de Rodeiro fue presentada ayer en el consistorio, contando con la presencia del alcalde, José Luis Camiñas, y la organización. Desde la escudería agradecieron el respaldo de Rodeiro y mostraron contentos con la inscripción, entre ellos el piloto local Gonzalo Val. El presidente de la federación gallega, Toño Rodríguez, destacó la importancia de estas competiciones para dinamizar concellos como el de Roediro.