Fútbol | Primera Autonómica
Los hermanos Arturo y Toni Míguez vuelven a casa
REDACCIÓN
A Estrada
El Sporting Estrada anunció el fichaje de Toni Míguez, un hombre que vuelve de esta manera al equipo en el que se formó antes de dar el salto al Depor juvenil. Luego pasó por equipos como Santa Comba, Somozas o Montañeros. Sin embargo, la mayor parte de su carrera la pasó en el Bergantiños, donde jugó ocho temporadas. A sus 34 años llega como refuerzo de lujo para el Sporting Estrada, donde además se reencontrará con su hermano Arturo, quien llegó también este verano al equipo del Manuel Regueiro procedente del Esclavitud.
