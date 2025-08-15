El Disiclín Lalín se enfrenta al Cañiza en los octavos de Copa

La Federación Gallega de Balonmano presentó ayer el cuadro de competición de la Copa Xunta de Galicia, un torneo en el que estará presente un año más el Disiclín Balonmán Lalín. El equipo de Pablo Cacheda se enfrentará en la primera ronda, los octavos de final, al Cañiza. El partido ha quedado fijado para mañana a las 19.30 horas, actuando como visitantes. En caso de superar esta ronda los rojinegros se enfrentarían en la segunda, en los cuartos de final, al Teucro.

Cabe recordar que esta competición de copa sirve a los equipos como preparación para la próxima campaña. Metidos en plena pretemporada, estos encuentros se utilizan para ir puliendo diferentes aspectos, tanto a nivel táctico como, especialmente, a nivel físico. En caso de no superar esta primera ronda, los roijnegros podrían busca un amistoso para la próxima semana.