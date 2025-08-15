Balonmano | Copa
El Disiclín Lalín se enfrenta al Cañiza en los octavos de Copa
El encuentro tendrá lugar mañana a partir de las 19.30 horas
REDACCIÓN
La Federación Gallega de Balonmano presentó ayer el cuadro de competición de la Copa Xunta de Galicia, un torneo en el que estará presente un año más el Disiclín Balonmán Lalín. El equipo de Pablo Cacheda se enfrentará en la primera ronda, los octavos de final, al Cañiza. El partido ha quedado fijado para mañana a las 19.30 horas, actuando como visitantes. En caso de superar esta ronda los rojinegros se enfrentarían en la segunda, en los cuartos de final, al Teucro.
Cabe recordar que esta competición de copa sirve a los equipos como preparación para la próxima campaña. Metidos en plena pretemporada, estos encuentros se utilizan para ir puliendo diferentes aspectos, tanto a nivel táctico como, especialmente, a nivel físico. En caso de no superar esta primera ronda, los roijnegros podrían busca un amistoso para la próxima semana.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente